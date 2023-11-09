Продюсер оценил шансы на успех нового альбома Пугачёвой

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Если Алла Пугачёва выпустит новый альбом, он не станет популярным, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко — такой прогноз он сделал в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

В последний приезд Примадонны в Россию её видели в Твери. Некоторые СМИ предположили, что там она записывала свой новый альбом — в знаменитой студии "Салам", услугами которой певица пользуется уже давно.

Основатель студии, друг Аллы Борисовны Михаил Саламов подтвердил её визит. А про его цель высказался лапидарно: "Какой-то бред пишут!"

Рудченко согласен: незачем народной артистке записывать и выпускать новые песни — им уже не снискать успеха. "В данный момент это не самая удачная идея. Если Пугачёва считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение", — пояснил он.

"Конечно же, у неё остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз, но большого распространения он не получит", — предрёк критик.

Ещё меньше у Примадонны шансов на Западе. Рудченко напомнил об оглушительном провале Пугачёвой на Евровидении, когда она сумела занять лишь 18-е место. "Как минимум это показывает, что её творчество в западных странах никому не интересно", — подчеркнул он.

Напомним, в начале ноября Алла Пугачёва ненадолго приезжала в Россию. Хотя своё пребывание на родине она старалась не афишировать, визит широко освещался СМИ.

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