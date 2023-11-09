Если Алла Пугачёва выпустит новый альбом, он не станет популярным, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко — такой прогноз он сделал в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
В последний приезд Примадонны в Россию её видели в Твери. Некоторые СМИ предположили, что там она записывала свой новый альбом — в знаменитой студии "Салам", услугами которой певица пользуется уже давно.
Основатель студии, друг Аллы Борисовны Михаил Саламов подтвердил её визит. А про его цель высказался лапидарно: "Какой-то бред пишут!"
Рудченко согласен: незачем народной артистке записывать и выпускать новые песни — им уже не снискать успеха. "В данный момент это не самая удачная идея. Если Пугачёва считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение", — пояснил он.
"Конечно же, у неё остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз, но большого распространения он не получит", — предрёк критик.
Ещё меньше у Примадонны шансов на Западе. Рудченко напомнил об оглушительном провале Пугачёвой на Евровидении, когда она сумела занять лишь 18-е место. "Как минимум это показывает, что её творчество в западных странах никому не интересно", — подчеркнул он.
Напомним, в начале ноября Алла Пугачёва ненадолго приезжала в Россию. Хотя своё пребывание на родине она старалась не афишировать, визит широко освещался СМИ.
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