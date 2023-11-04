Приехавшая в Тверь Пугачёва могла записывать песню

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Целью приезда в Тверь для приехавшей в РФ певицы Аллы Пугачёвой могла стать запись песни.

Фото: Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0 Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/showbiz/1903978-v_kremle_prokommentirovali_vozvraschenie_ally_pugachevoi_v/

По информации Telegram-канала SHOT, автомобиль Пугачёвой видели припаркованным возле тверской студии "Салам". Журналисты сделали предположение, что целью этого визита могла стать запись новой композиции артистки.

Вообще студия закрыта, однако специально для Примадонны её открыли. Ранее с аналогичным заявлением выступило издание РЕН ТВ, сославшись на сотрудников студии звукозаписи.

Известно, что на студии "Салам" помимо Пугачёвой записывали свои композиции многие другие российские артисты: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Леонид Агутин и другие.

Помимо записи песни, вернувшаяся в Россию Пугачёва намерена заняться и другими делами, в частности, обсуждением своего участия в закрытых корпоративах, встречами с юристами и т. д.

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Алла Пугачева вернулась в Россию