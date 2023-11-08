Основатель студии звукозаписи "Салам" в Твери Михаил Саламов прокомментировал события, связанные с посещением Аллой Пугачёвой и ее записью новых песен в его студии, которые предназначались для личного использования.
Алла Пугачёва приехала в Тверь 3 ноября, ее дорогой автомобиль был замечен возле студии "Салам". 8 ноября звукорежиссер Игорь Лалетин подтвердил, что Примадонна посетила студию для записи трех новых песен. Песни рассказывали о любви и жизни, но были предназначены исключительно для личного использования. Они будут доступны только для близких друзей и родственников Аллы Пугачевой.
Старый друг Аллы Борисовны и основатель студии "Салам" Михаил Саламов выразил свое мнение по этому поводу.
"Это абсурдные утверждения, которые публикуют в СМИ", — передает его слова "Комсомольская правда".
Стоит напомнить, что студия "Салам" известна своими услугами и пользовалась популярностью среди многих звезд российской эстрады. Алла Пугачёва записывается в студии "Салам" уже с 1994 года.
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