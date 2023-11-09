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Актриса Дарья Мороз сняла сериал о любви и взаимоотношениях "Секс. До и после"

1:03
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз решила изменить своё творческое направление и попробовать силы в качестве режиссёра. Завершены съёмки её первого сериала под названием "Секс. До и после".

Актриса Дарья Мороз сняла сериал о любви и взаимоотношениях "Секс. До и после"
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Мороз стала известной российскому зрителю благодаря роли Лены в сериале "Содержанки". Однако не многие знают, что во втором сезоне она также выступила продюсером этого проекта. Позднее Мороз также работала продюсером над сериалом "Жить жизнь".

Возможно, опыт участия в двух выдающихся проектах о взаимоотношениях вдохновил её на создание своего собственного сериала о чувствах и отношениях. По отзывам зрителей, режиссёрский дебют актрисы оказался успешным.

Сериал включает в себя 14 новелл, каждая из которых рассказывает отдельную историю. Впечатляющий актёрский состав также привлекает внимание, в том числе участие Анны Снаткиной, Марины Александровой, Гоши Куценко и самой Дарьи Мороз.

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Дарья Мороз о "Содержанках", сексуальных сценах в кино и отношениях с бывшим мужем
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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