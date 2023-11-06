Психолог Олег Шевченко заявил, что секс продлевает годы жизни при наличии постоянной партнёрши

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Активная сексуальная активность в пожилом возрасте улучшает общее здоровье и может продлить жизнь. Учёные из Колумбийского университета (США) выяснили, как именно следует заниматься сексом, чтобы он приносил максимум пользы.

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Умеренные физические нагрузки во время секса и повышенный уровень тестостерона бывает у мужчин, которые поддерживают активную интимную жизнь, по сравнению с одинокими. Секс также оказывает благотворное воздействие на мозг и может снизить риск старческого слабоумия, помогает сохранять интерес к окружающему миру и участию в общественной жизни.

Кроме того, регулярная эякуляция помогает организму избавляться от канцерогенов, укрепляет иммунитет и способствует выработке "гормона счастья" — серотонина, что может помочь в борьбе с депрессией.

"Вот только всё это работает при одном условии — у мужчины, который ведёт интимную жизнь в пожилом возрасте, должна быть постоянная, позитивно настроенная к нему партнерша, — объясняет результаты американского исследования психолог и сексолог Олег Шевченко в беседе с "МК".

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