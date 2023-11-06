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Психолог Олег Шевченко заявил, что секс продлевает годы жизни при наличии постоянной партнёрши

1:11
Наука

Активная сексуальная активность в пожилом возрасте улучшает общее здоровье и может продлить жизнь. Учёные из Колумбийского университета (США) выяснили, как именно следует заниматься сексом, чтобы он приносил максимум пользы.

Психолог Олег Шевченко заявил, что секс продлевает годы жизни при наличии постоянной партнёрши
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Умеренные физические нагрузки во время секса и повышенный уровень тестостерона бывает у мужчин, которые поддерживают активную интимную жизнь, по сравнению с одинокими. Секс также оказывает благотворное воздействие на мозг и может снизить риск старческого слабоумия, помогает сохранять интерес к окружающему миру и участию в общественной жизни.

Кроме того, регулярная эякуляция помогает организму избавляться от канцерогенов, укрепляет иммунитет и способствует выработке "гормона счастья" — серотонина, что может помочь в борьбе с депрессией.

"Вот только всё это работает при одном условии — у мужчины, который ведёт интимную жизнь в пожилом возрасте, должна быть постоянная, позитивно настроенная к нему партнерша, — объясняет результаты американского исследования психолог и сексолог Олег Шевченко в беседе с "МК".

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Неочевидный продукт для мужского здоровья.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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