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Сексолог Сьюзи Годсон посоветовала мужу женщины, потерявшей интерес к сексу, проявить терпение

1:56
Общество

Устроившись на новую работу, люди часто подвергаются стрессу, что может негативно сказаться на их либидо. Сексолог Сьюзи Годсон отмечает, что в таких ситуациях необходима поддержка со стороны партнёра. В комментарии для Irish Examiner она дала совет мужчине, чья жена потеряла интерес к интимным отношениям из-за напряжённого рабочего графика.

Сексолог Сьюзи Годсон посоветовала мужу женщины, потерявшей интерес к сексу, проявить терпение
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Житель Великобритании обратился за советом к Годсон, описав ситуацию, где их счастливый брак оказался на грани кризиса из-за новой работы его жены. Он говорит, что супруга потеряла интерес к сексу, и он не знает, как вернуть гармонию в отношениях.

Годсон объясняет, что новое место работы всегда сопровождается стрессом, так как человеку приходится адаптироваться к новому коллективу, обязанностям и доказать свою ценность как сотрудника. Этот процесс сопровождается выработкой гормона стресса кортизола, что может снизить либидо.

Сексолог говорит, что в такие моменты не следует давить на партнёра и создавать дополнительное напряжение в отношениях. Время стресса не является наилучшим моментом для требований в сексе.

"Поймите, что она не может отключить стресс автоматически, как только приходит домой. Во время нервного напряжения секс не просто уходит в конец списка жизненных потребностей, но может и вовсе пропасть из него", — прокомментировала Годсон.

Специалист призывает мужчину проявить терпение и поддержать супругу в трудный момент. Годсон советует ему не сосредотачиваться на сексе постоянно. Вместо этого она рекомендует уделить больше внимания своей супруге. Эмоциональная близость важна в отношениях, и проведение времени вдвоём, включая прогулки, объятия и обмен вниманием, помогут восстановить сексуальную гармонию.

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Как построить счастливый брак и избежать развода. Советы психиатра / #ТЕДсаммари
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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