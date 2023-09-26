Медицинский специалист Виолетта Бурдакова дала ряд рекомендаций мужчинам, которые стремятся улучшить свои сексуальные функции, включая в свой рацион определенные продукты.
Для поддержания нормального уровня тестостерона она советует употреблять белковые продукты, такие как мясо, рыба и молоко. Также медик советует больш есть овощи, фрукты и орехи.
"… плюс некоторые пряности и специи (имбирь, кардамон, корица, тмин)", — сообщила специалист ИА "RuNews24.ru".
В заключение Бурдакова подчеркнула, что в случае жалоб в сексуальной сфере лучше всего обратиться к урологу. Возможно, источник проблем может быть связан с другими областями здоровья, и специалист направит на консультацию к эндокринологу или неврологу.
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