Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему он не возвращается в Россию

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Герцман, друг народного артиста РФ Валерия Леонтьева, выразил свое мнение о том, почему артист не возвращается в Россию из США. По мнению Герцмана, Леонтьев не видит возможности вернуться из-за сложившейся атмосферы и недопонимания текущих событий. Об этом сообщает EADaily.

Фото: prt scr youtube.com/Новая волна

Герцман считает, что в настоящее время в России царит атмосфера, которая делает возвращение артиста затруднительным. Он также отметил, что Валерию Леонтьеву уже достаточно лет, и он не понимает происходящих перемен.

В связи с этим, Герцман сомневается, что певец сможет вернуться к активной концертной деятельности.

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Друг Леонтьева объяснил, почему артист не возвращается в Россию