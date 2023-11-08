Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему он не возвращается в Россию

Михаил Герцман, друг народного артиста РФ Валерия Леонтьева, выразил свое мнение о том, почему артист не возвращается в Россию из США. По мнению Герцмана, Леонтьев не видит возможности вернуться из-за сложившейся атмосферы и недопонимания текущих событий. Об этом сообщает EADaily.
Герцман считает, что в настоящее время в России царит атмосфера, которая делает возвращение артиста затруднительным. Он также отметил, что Валерию Леонтьеву уже достаточно лет, и он не понимает происходящих перемен.
В связи с этим, Герцман сомневается, что певец сможет вернуться к активной концертной деятельности.
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