Мама блогера Вали Карнавал получила кровоизлияние мозга во время сёрфинга

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама блогера Вали Карнавал получила инсульт во время активного отдыха на море.

Фото: Интсаграм Вали Карнавал

Валя Карнавал отдыхала вместо со своей мамой на море. Во время сёрфинга у женщины случилось кровоизлияние мозга.

Блогер сама рассказала о произошедшем.

"Я кричала о помощи с просьбами вызвать скорую, но все будто оторопели. 40 минут до приезда скорой я и мои друзья растирали тело мамы руками прямо на берегу", — написала Валя в своём микроблоге.

Она отметила, что дорога до больницы заняла 2 часа. Мама Вали Карнавал сейчас находится в реанимации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.