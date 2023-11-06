Мама блогера Вали Карнавал получила инсульт во время активного отдыха на море.
Валя Карнавал отдыхала вместо со своей мамой на море. Во время сёрфинга у женщины случилось кровоизлияние мозга.
Блогер сама рассказала о произошедшем.
"Я кричала о помощи с просьбами вызвать скорую, но все будто оторопели. 40 минут до приезда скорой я и мои друзья растирали тело мамы руками прямо на берегу", — написала Валя в своём микроблоге.
Она отметила, что дорога до больницы заняла 2 часа. Мама Вали Карнавал сейчас находится в реанимации.
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