Shot: певица Алла Пугачева приехала в Москву в VIP-купе за 30 тысяч рублей

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева недавно совершила поездку на поезде из Пскова в Москву, выбрав купе VIP-класса, которое обошлось примерно в 30 000 рублей. Эту информацию сообщил Shot.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Во время своего путешествия примадонна путешествовала в 12-местном вагоне, а ее купе было рассчитано на двух пассажиров. Примечательно, что в этом отсеке был собственный душ и ванная комната. В отличие от предыдущих поездок, на этот раз Пугачева не забронировала весь вагон целиком. В сообщении указывается, что правила движения поезда Псков -Москва позволяют пассажирам приобретать только одно купе.

В прошлом примадонна путешествовала в отдельном вагоне, который включал кухню и личные купе для нее самой и ее службы безопасности.

Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой, подтвердила, что артистка прибыла в Россию вечером 2 ноября. Однако она не раскрыла ни продолжительность пребывания Пугачевой в России, ни конкретную цель ее визита.

Последующие сообщения предполагали, что певица вернулась в Россию с целью проведения дополнительных мероприятий по оформлению своего завещания и сбора документов, связанных с ее детьми, Лизой и Гарри. Кроме того, как сообщает Shot, есть предположение, что визит Пугачевой может быть связан с записью новой песни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Пугачёва в ГРЯЗИ. Вернулась на Родину без Галкина. Хочет денег и славы. Неужели придёт на огонёк ?