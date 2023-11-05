Shot: певица Алла Пугачева приехала в Москву в VIP-купе за 30 тысяч рублей

Певица Алла Пугачева недавно совершила поездку на поезде из Пскова в Москву, выбрав купе VIP-класса, которое обошлось примерно в 30 000 рублей. Эту информацию сообщил Shot.
Во время своего путешествия примадонна путешествовала в 12-местном вагоне, а ее купе было рассчитано на двух пассажиров. Примечательно, что в этом отсеке был собственный душ и ванная комната. В отличие от предыдущих поездок, на этот раз Пугачева не забронировала весь вагон целиком. В сообщении указывается, что правила движения поезда Псков -Москва позволяют пассажирам приобретать только одно купе.
В прошлом примадонна путешествовала в отдельном вагоне, который включал кухню и личные купе для нее самой и ее службы безопасности.
Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой, подтвердила, что артистка прибыла в Россию вечером 2 ноября. Однако она не раскрыла ни продолжительность пребывания Пугачевой в России, ни конкретную цель ее визита.
Последующие сообщения предполагали, что певица вернулась в Россию с целью проведения дополнительных мероприятий по оформлению своего завещания и сбора документов, связанных с ее детьми, Лизой и Гарри. Кроме того, как сообщает Shot, есть предположение, что визит Пугачевой может быть связан с записью новой песни.
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