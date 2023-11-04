Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном сыне

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный исполнитель, автор хита "Самый лучший день", сделал неожиданное признание в своей жизни. Оказалось, что у него уже давно есть сын, родившийся внебрачно, и он держал это в секрете от публики. Но кто этот сын?

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Эта информация стала известной в ходе недавнего интервью Григория Лепса для журналистов. Знаменитость решила разделиться с общественностью и раскрыть этот удивительный факт о своей личной жизни. Оказывается, у него есть внебрачный сын.

"Я не поддерживаю с ним постоянные отношения. Я видел его всего лишь раз, и он уже взрослый человек. В его жизни есть своя семья, и мне не следует вмешиваться в это", — признался Лепс.

Это признание потрясло общественность, учитывая, что Лепс недавно развелся и, как он сам говорит, уже начал новые отношения с другой женщиной. Звезда даже не исключает возможности стать отцом вновь, но раньше он никогда не раскрывал подобные тайны своей личной жизни, сообщает "Царьград".

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Григорий Лепс - Самый лучший день.4K (Ultra HD)