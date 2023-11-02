Гражданин Израиля Ефим Шифрин ответил на требования свергнуть диктатора и рыть окопы: разрываюсь

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Получивший гражданство Израиля Ефим Шифрин перечислил противоречивые требования, которые обрушились на него в виде сетевого хейта.

Фото: Инстаграм Ефифа Шифрина

Ефим Шифрин опубликовал фото в плавках на яхте. Юморист показал свою атлетическую фигуру и написал под снимком ироничный пост.

"Разрываюсь между требованиями свергнуть диктатора, заткнуть рот пожилой актрисе, начать рыть окопы, выдвориться из страны, совершить каминг-аут, про денежные трансферы даже не говорю", — написал звезда "Аншлага" в запрещённой социальной сети.

Он отметил, что фото, на которых он показывает мышцы, тоже подвергаются осуждению, однако такие нападки, по словам артиста, он переносит легче всего.

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