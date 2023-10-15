Ефим Шифрин, Алла Пугачёва, Ксения Собчак получили гражданство Израиля

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые российские артисты имеют гражданством Израиля и Российской Федерации. Некоторые из них открыто признаются в наличии второго паспорта, в то время как другие стремятся скрыть этот факт от общественности. Новостной портал news.ru выяснил, у каких из российских артистов есть израильское гражданство.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Известный юморист Ефим Шифрин всегда был откровенным о своих еврейских корнях и в 2017 году получил израильский паспорт. Несмотря на это, после начала СВО он остался в России.

Другой известный парой, которая также обладает израильским гражданством, являются Алла Пугачёва и Максим Галкин*. После начала конфликта на Украине они переехали в Израиль.

Журналистка Ксения Собчак долгое время утаивала своё второе гражданство, но оно стало известным благодаря её бывшей подруге Тине Канделаки, которая опубликовала фотографию израильского паспорта телеведущей.

В числе других, кто также приобрёл гражданство Израиля, находятся Максим Виторган и его дети.

Существует также неофициальная информация о том, что израильское гражданство могли получить Андрей Макаревич**, Леонид Парфёнов и Иван Ургант. Тем не менее это не было подтверждена официально.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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