Звезда "Дома-2" Виктория Боня опубликовала фото своего лица, над которым потрудились пластические хирурги.
Знаменитость опубликовала снимки со своим обновлённым лицом.
43-летняя звезда показала, как изменилась её внешность после пластической операции за 20 млн рублей.
Виктория приурочила демонтрацию своего лица к празднику Хэллоуин. На лицо Боня нанесла пугающий гримм. Она предстала в образе мертвеца.
"Ну наконец-то настал этот день, я так ждала его", — написала знаменитость под фото.
Ранее Боня показала своё новое лицо дочери и записала на видео реакцию ребёнка.
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