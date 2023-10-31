Виктория Боня показала свое лицо после пластической операции за 20 млн рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня опубликовала фото своего лица, над которым потрудились пластические хирурги.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

Знаменитость опубликовала снимки со своим обновлённым лицом.

43-летняя звезда показала, как изменилась её внешность после пластической операции за 20 млн рублей.

Виктория приурочила демонтрацию своего лица к празднику Хэллоуин. На лицо Боня нанесла пугающий гримм. Она предстала в образе мертвеца.

"Ну наконец-то настал этот день, я так ждала его", — написала знаменитость под фото.

Ранее Боня показала своё новое лицо дочери и записала на видео реакцию ребёнка.

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