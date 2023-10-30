Российская актриса Анна Чиповская сильно преобразилась, чтобы сыграть главную роль в фильме под названием "Хоккейные папы". Для этого проекта звезда из сериала "Оттепель" сменила свой облик, окрасив волосы, сообщает "Комсомольская Правда".
Анне Чиповской пришлось принять на себя роль радиоведущей Светланы в этом фильме. Перед началом съемок актриса даже переехала из Москвы в небольшой провинциальный город, где разворачивалась сюжетная линия фильма. Она оценила особенности работы на радио, где акцент делался на голосе, а не на актерском мастерстве.
По словам самой Анны Чиповской, фильм "Хоккейные папы", режиссурой которого занимался Андрей Булатов (автор "Глухаря"), рассказывает историю местных жителей провинциального города. Они сталкиваются с угрозой закрытия местного катка и решают предпринять все возможное, чтобы его сохранить. Однако для этого им придется победить на большом хоккейном турнире, где пожилым мужчинам с "пивными животами" придется сойтись на льду с молодыми и амбициозными соперниками.
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