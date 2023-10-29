Алексей Панин гуляет по барам с 15-летней дочерью в США

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актер Алексей Панин признался, что вместе со своей 15-летней дочерью Аней посещает бары в США. Актер описал сцену, где его дочь сидела среди взрослых мужчин, окруженных бутылками.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Недавно Панин переехал из Испании в США и поселился в Сан-Франциско, где планирует провести продолжительное время. Его дальнейшие планы включают переезд в Лос-Анджелес.

Ранее в сентябре, актер оказался в центре скандала после задержания в Таллине, столице Эстонии, в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался вломиться в чужие дома, думая, что находится в отеле.

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Алексей Панин таскает дочь по барам в Америке