Максим Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Максим Галкин* выразил сожаление по поводу того, что он не может зарабатывать деньги внутри России, чтобы помочь Украине. Он сделал это заявление во время одного из своих концертов, общаясь со зрителями.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Галкин* упомянул, что он уже оказывает помощь Украине, и сравнил свою ситуацию с "разинщиной" и "пугачевщиной", что говорит о готовности поддержать Украину, несмотря на трудности, с которыми он сталкивается.

Галкин* подчеркнул, что недавно его включили в список иностранных агентов в России, но рядом с ним есть "порядочные люди".

*внесен в список физлиц-иноагентов.

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Иноагент Максим Галкин начал жалеть, что больше не может зарабатывать в России, как раньше.