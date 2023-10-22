Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы
Автоэксперт Канаев предупредил о последствиях хранения машины в гараже
В ЦАХАЛ заявили, что движение "Хезболла" втягивает Ливан в войну с Израилем
Эксперт Голицына рассказала, что нужно делать, чтобы спасти упавший в воду телефон
NJcar составил список автомобилей с самым высоким "масложором"
Эксперты назвали самые надежные японские кроссоверы и внедорожники
Автолюбителям теперь нельзя менять детали в машине без разрешения ГИБДД
Александр Ходаковский предупредил власти России о рисках после победы в СВО на Украине
Reuters: ракетный удар нанесён по авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака

Максим Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины

0:39
Шоу-бизнес

Комик Максим Галкин* выразил сожаление по поводу того, что он не может зарабатывать деньги внутри России, чтобы помочь Украине. Он сделал это заявление во время одного из своих концертов, общаясь со зрителями.

Максим Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Галкин* упомянул, что он уже оказывает помощь Украине, и сравнил свою ситуацию с "разинщиной" и "пугачевщиной", что говорит о готовности поддержать Украину, несмотря на трудности, с которыми он сталкивается.

Галкин* подчеркнул, что недавно его включили в список иностранных агентов в России, но рядом с ним есть "порядочные люди".

*внесен в список физлиц-иноагентов.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Иноагент Максим Галкин начал жалеть, что больше не может зарабатывать в России, как раньше.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
Reuters: ракетный удар нанесён по авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака
Минфин Украины заявил, что страны Запада всё меньше желают помогать Киеву
Пленный украинский солдат Лыска заявил, что в ВСУ не единичны случаи дезертирства
Следователи заявили, что участники жестокой банды "Северские" в Подмосковье пойманы
19FortyFive: Джо Байден поддерживает Украину для лишения России военных ресурсов
Подоляка о Сатановском: "За оскорбление женщины надо бить по морде"
Адмирал НАТО Бауэр заявил об угрозе конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая
ЦАХАЛ сообщила об эвакуации 14 населённых пунктов на севере Израиля
Израильская армия нанесла удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
Советник главы ДНР Гагин рассказал о пропаже западного оружия в ВСУ: в даркнете масса предложений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников