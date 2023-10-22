Максим Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины

Комик Максим Галкин* выразил сожаление по поводу того, что он не может зарабатывать деньги внутри России, чтобы помочь Украине. Он сделал это заявление во время одного из своих концертов, общаясь со зрителями.
Галкин* упомянул, что он уже оказывает помощь Украине, и сравнил свою ситуацию с "разинщиной" и "пугачевщиной", что говорит о готовности поддержать Украину, несмотря на трудности, с которыми он сталкивается.
Галкин* подчеркнул, что недавно его включили в список иностранных агентов в России, но рядом с ним есть "порядочные люди".
*внесен в список физлиц-иноагентов.
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