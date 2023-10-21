Разведённый шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении актрисы Елены Николаевой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез недавно объявил о разводе с супругой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Она уехала в Испанию вместе с двумя сыновьями от него.

Фото: Личный аккаунт Тимура Родригеза в Instagram

В социальной сети Родригез написал о своём расставании с Девочкиной. Шоумен отметил, что они навсегда останутся любящими родителями их детей.

"Ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем", — указал Родригез.

Недавно шоумен появился на публике. Он пришёл на премьеру фильма "Императрицы" в столичном кинотеатре "Октябрь". Родригез был в сопровождении актрисы звезды телесериалов "Знахарь" и "Метод Фрейда" Елены Николаевой. Она тоже в разводе и воспитывает двоих детей.

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