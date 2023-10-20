44-летний рэпер Гуф развелся с женой Юлией Королевой

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

История отношений между Алексеем Долматовым (Гуфом) и Юлией Королевой действительно привлекала внимание публики. Их отношениями были скандальными и сложными, они несколько раз встречались и расставались, сталкиваясь с проблемами, которые получали широкий резонанс в прессе и Telegram-каналах.

Фото: Личный аккаунт Гуфа в Instagram

В конце концов пара решила развестись. Super. ru пишет что комментариев звезды пока не давали, но появилась информация по судебному делу, в котором Юлия выступила в качестве истца, а Алексей в качестве ответчика. Предметом судебного дела стало расторжение брака.

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