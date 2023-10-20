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Нагиев обратился к будущим поколениям: "Ребят, мы выбрали какой-то странный путь"

1:10
Шоу-бизнес

Шоумен Дмитрий Нагиев прервал молчание и объяснил, почему перестал появляться в медийном пространстве.

Нагиев обратился к будущим поколениям: "Ребят, мы выбрали какой-то странный путь"
Фото: ВК-аккаунт Нагиева

Телеведущий, который отказался от участия в популярных телепроектах и исчез из поля зрения поклонников, напомнил о себе.

Нагиев дал интервью искусственному интеллекту. Беседа артиста с нейросетью появилась на YouTube-канале Tank Russia.

Он объяснил, что замолчал, потому что нуждается в осмыслении.

"Мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал", — сказал шоумен.

Нейросеть предложила Нагиеву обратиться к будущим поколениям.

Сама мысль о том, что будущее наступит, наполнила Дмитрия оптимизмом.

"Значит, будущие поколения будут — на нас все не закончится. И я бы сказал: "Ребят, мы выбрали какой-то странный путь. Попробуйте выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", — выразил своё мнение телеведущий.

Ранее Нагиев опубликовал пост с тонким намёком и нарвался на хейт со стороны подписчиков.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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