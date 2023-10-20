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Дочь Юдашкина Галина вспомнила, что разгромила комнату с Филиппом Киркоровым в детстве

1:07
Шоу-бизнес

Новый креативный директор Дома моды Галина Юдашкина вспомнила самое яркое детское воспоминание. Об этом она рассказала в интервью с журналисткой Алёной Жигаловой.

Дочь Юдашкина Галина вспомнила, что разгромила комнату с Филиппом Киркоровым в детстве
Фото: Официальный Telegram-канал Галины Юдашкиной

Юдашкина поделилась историей о том, как однажды в их дом пришли в гости артист Филипп Киркоров и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков. Во время их визита они случайно разбили окно игрушечной куклой.

"Мама потом эту комнату реставрировала еще. Она сказала: "Пока вы всё не уберёте, я вас отсюда не выпущу. Это мы так хорошо играли. И Филипп с нами играл", — рассказала дочь модельера.

Юдашкина также подчеркнула, что её семья до сих пор поддерживает тёплые отношения с Филиппом Киркоровым.

В интервью креативный директор также опровергла слухи об аресте счетов Дома моды. Она пояснила, что компания, которой приписывают долги, уже давно не существует. Дочь дизайнера подчеркнула, что если бы действительно произошёл арест её счетов, она бы не смогла путешествовать за границу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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