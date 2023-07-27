Наташа Королева раскрыла главный модный совет от модельера Валентина Юдашкина

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Наташа Королёва дала интервью изданию "7 Дней", в котором поделилась воспоминаниями о недавно умершем модельере Валентине Юдашкине. В частности, артистка вспомнила, какой его совет она считает главным.

Фото: ufa.bezformata.com

"Валя был очень тонким человеком. Он увидел, что я хорошо разбираюсь в моде, в тенденциях, но при этом сразу мне посоветовал: "Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ "девчонка с нашего двора". А во дворе люди не одеваются от-кутюр. И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде всё-таки будь поближе к народу", — поделилась Королёва.

По словам певицы, она всегда серьёзно относилась к этому совету и старалась никогда не перебарщивать с гламуром в своем образе.

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