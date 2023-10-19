Ким Кардашьян рассекретила, с помощью какого одного продукта ей удается оставаться молодой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет что Ким Кардашьян, как и многие стремится выглядеть молодо независимо от возраста. В эпизоде телешоу "Семейство Кардашьян", она поделилась своим простым, но эффективным секретом красоты.

Фото: Личный аккаунт Ким Кардашьян в Instagram

Она рассказала, что добавляет небольшую каплю масла в свой увлажняющий крем. По ее утверждению, это простое действие помогает ей достичь сияющей кожи и удвоить эффект увлажнения. Ранее Ким предпочитала более матовый вид кожи и не использовала масло, но сейчас она обнаружила, что смешивание масла с увлажняющим кремом придает ей более сияющий вид, а увлажняющий эффект продлевается на более длительный период времени.

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