Блогер Nemifist подарил Инстасамке компьютер за 23 миллионов рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Николай Nemifist подарил рэперу Дарье Зотеевой, также известной как Instasamka, компьютер в стиле Барби. Компьютер на заказ, встроенный в стол, выполнен в бледно-розовом и белом цветах, украшен белым золотом и украшен надписью "INSTASAMKA", инкрустированной бриллиантами, созданной ювелиром российской рэп-сцены Мози Джей.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cu1zyMoMoxU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

По словам Nemifirst, компьютер оснащен 320 розовыми бриллиантами на белом золоте и трубочках в позолоте, вдохновленной фильмом "Барби". Сообщалось, что стоимость компьютера составила 23 миллиона рублей.

Инстасамка выразила свою признательность, отметив, что компьютер выглядит одновременно "серьезно и красиво", и с юмором добавила, что это позволит ей играть в Sims без перегрева в течение 20 минут.

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