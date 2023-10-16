Блогер Nemifist подарил Инстасамке компьютер за 23 миллионов рублей

Блогер Николай Nemifist подарил рэперу Дарье Зотеевой, также известной как Instasamka, компьютер в стиле Барби. Компьютер на заказ, встроенный в стол, выполнен в бледно-розовом и белом цветах, украшен белым золотом и украшен надписью "INSTASAMKA", инкрустированной бриллиантами, созданной ювелиром российской рэп-сцены Мози Джей.
По словам Nemifirst, компьютер оснащен 320 розовыми бриллиантами на белом золоте и трубочках в позолоте, вдохновленной фильмом "Барби". Сообщалось, что стоимость компьютера составила 23 миллиона рублей.
Инстасамка выразила свою признательность, отметив, что компьютер выглядит одновременно "серьезно и красиво", и с юмором добавила, что это позволит ей играть в Sims без перегрева в течение 20 минут.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.