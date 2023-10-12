Галкин* рассказал, на каком языке учатся их с Пугачевой дети

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин*, недавно сообщил, что в школе, где учатся его дети, преподавание ведется исключительно на иврите. В посте в Instagram* Галкин объяснил, что он сознательно выбрал учебное заведение в Израиле, где основным языком обучения является иврит. Он выразил желание, чтобы его дети овладели ивритом так же, как коренные израильтяне.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Галкин подчеркнул, что его близнецам была необходима серьезная подготовка, чтобы полностью перейти к обучению на иврите. Он также упомянул, что сам начал изучать этот язык.

В октябре Галкин заявил, что они с Аллой Пугачевой не намерены покидать Израиль на фоне эскалации военного конфликта в секторе Газа. Он выразил свою готовность защищать страну с оружием в руках, если потребуется, и заявил, что на данный момент он будет вносить финансовый вклад и сдавать кровь. Галкин подчеркнул, что гордится тем, что является частью израильского народа, которого он считает сплоченным и патриотичным.

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