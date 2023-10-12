Галкин* рассказал, на каком языке учатся их с Пугачевой дети

Юморист Максим Галкин*, недавно сообщил, что в школе, где учатся его дети, преподавание ведется исключительно на иврите. В посте в Instagram* Галкин объяснил, что он сознательно выбрал учебное заведение в Израиле, где основным языком обучения является иврит. Он выразил желание, чтобы его дети овладели ивритом так же, как коренные израильтяне.
Галкин подчеркнул, что его близнецам была необходима серьезная подготовка, чтобы полностью перейти к обучению на иврите. Он также упомянул, что сам начал изучать этот язык.
В октябре Галкин заявил, что они с Аллой Пугачевой не намерены покидать Израиль на фоне эскалации военного конфликта в секторе Газа. Он выразил свою готовность защищать страну с оружием в руках, если потребуется, и заявил, что на данный момент он будет вносить финансовый вклад и сдавать кровь. Галкин подчеркнул, что гордится тем, что является частью израильского народа, которого он считает сплоченным и патриотичным.
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