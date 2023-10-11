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Лера Кудрявцева показала кадры первой фотосессии 5-летней дочери Маши

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Лера Кудрявцева - телеведущая, поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram* кадрами первой фотосессии своей пятилетней дочери Маши. Она добавила, что весь вечер Машуля гордилась своими кудряшками после укладки.

Лера Кудрявцева показала кадры первой фотосессии 5-летней дочери Маши
Фото: Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Instagram

На фотографиях девочка позирует в стильном черном платье с милой улыбкой на лице. Фотосессия вызвала восторг у фанатов Леры Кудрявцевой, которые отметили, что красота у Машули наследственная. В комментариях к посту поклонники высказали много комплиментов и Лере, и ее дочке. Некоторые отметили, что они не могут остаться равнодушными перед такой красотой, а другие пошутили, что мальчикам придется бороться за внимание Маши.

Напомним, что Лера Кудрявцева уже семь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, вместе они воспитывают дочь Машу.

* Запрещен в РФ.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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