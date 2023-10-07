Боня сообщила, что скоро покажет свое обновленное лицо

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня поделилась со своими подписчиками, что она ощущает положительные результаты после пластической операции. Она упомянула, что стала больше нравиться себе, когда смотрится в зеркало, и заметила, что ее кожа стала красивее.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

В настоящее время она находится в Москве, ежедневно посещая косметологов, чтобы помочь своему выздоровлению. Боня намекнула, что в ближайшем будущем представит своим поклонникам свой новый образ.

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Виктория Боня больше не покажет свое лицо, после всего хейта после операции.