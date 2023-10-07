Боня сообщила, что скоро покажет свое обновленное лицо

Виктория Боня поделилась со своими подписчиками, что она ощущает положительные результаты после пластической операции. Она упомянула, что стала больше нравиться себе, когда смотрится в зеркало, и заметила, что ее кожа стала красивее.
В настоящее время она находится в Москве, ежедневно посещая косметологов, чтобы помочь своему выздоровлению. Боня намекнула, что в ближайшем будущем представит своим поклонникам свой новый образ.
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