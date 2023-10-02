Телеведущий Иван Ургант рассказал, что они с Владимиром Познером представляют элиту и Россию.
Экс-ведущий шоу "Вечерний Ургант" скооперировался с экс-ведущим передачи "Познер".
В Сети распространилась информация о совместном выступлении под названием "Путешествия Познера и Урганта" исчезнувших с экранов российского ТВ звёзд. "Тревэл-шоу" состоится в Дубае 29 октября.
Ургант в своём Telegram-канале подтвердил правдивость данного анонса.
"Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнём с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите!" — обратился к подписчикам Ургант в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что Ивана Урганта заметили в Псковской области в компании некого Толика.
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