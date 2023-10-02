Ургант заявил, что символизирует Россию и пообещал ответить на доносы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что они с Владимиром Познером представляют элиту и Россию.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

Экс-ведущий шоу "Вечерний Ургант" скооперировался с экс-ведущим передачи "Познер".

В Сети распространилась информация о совместном выступлении под названием "Путешествия Познера и Урганта" исчезнувших с экранов российского ТВ звёзд. "Тревэл-шоу" состоится в Дубае 29 октября.

Ургант в своём Telegram-канале подтвердил правдивость данного анонса.

"Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнём с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите!" — обратился к подписчикам Ургант в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Ивана Урганта заметили в Псковской области в компании некого Толика.

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