Певица Юлия Ковальчук трогательно поздравила Чумакова с десятилетием свадьбы

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук, бывшая солистка группы "Блестящие", трогательно обратилась к супругу, музыканту Алексею Чумакову в соцсетях. Артистка поздравила своего любимого мужчину с годовщиной свадьбы, которую они сыграли 10 лет назад.

Фото: личная страница Юлии Ковальчук в Инстаграм

Звездная пара не любит распространяться о своей семейной жизни, но иногда делают исключение. Этот день стал одним из таких.

"10 лет назад тоже лил сильный дождь. Тогда нас было двое, а теперь четверо. С нашим Днем, любимый", — трогательно подписала фото Ковальчук, обращаясь к мужу.

Поклонники знаменитостей поздравили их с этим событием и пожелали еще много лет совместной счастливой жизни.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 15 лет, они воспитывают двоих дочерей.

Ранее мы писали, что певица Валерия никогда не сможет просить своему мужу.

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