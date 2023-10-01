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Актриса Юлия Высоцкая отправилась на водную прогулку с 86-летним Кончаловским

0:53
Шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками, как прошла ее водная прогулка с супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Она предстала на кадрах счастливой и расслабленной.

Актриса Юлия Высоцкая отправилась на водную прогулку с 86-летним Кончаловским
Фото: prt scr youtube.com/ ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Помимо этого, актриса решила рассказать, что для нее значат "соцсети" и как она ими управляет.

"Для меня соцсети — это немного "кино". И чужое, и мое. Я прекрасно понимаю, что это не совсем жизнь и свое "кино" здесь фильтрую, монтирую, озвучиваю музыкой, которая в данный момент вдохновляет", — рассказала она.

В связи с этим многие важные моменты остаются за кадром. По ее словам, далеко не все привыкли делиться всем, что происходит в их частной жизни.

Ранее мы писали, что певица Наталия Власова раскрыла причины развода с мужем.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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