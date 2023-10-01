Российская певица Наталия Власова стала героиней нового выпуска шоу "Секрет на миллион", в котором поделилась подробностями личной жизни. Звезда не смогла сдержать слез, когда начала рассказывать про свой развод.
Речь идет о разводе исполнительницы с бизнесменом Олегом Новиковым. Артистка призналась, что после расставания "ревела два месяца". По ее словам, причиной разрыва отношений стало то, что они потеряли общий язык.
"В какой-то момент мы пришли туда, где вообще поговорить не о чем. Когда мы поняли, что пришли к финалу, он сказал крутую фразу: "Мы же проживали вместе не свои жизни", — поделилась Власова.
Певица Наталия Власова и бизнесмен Олег Новиков развелись в 2018 году после 20 лет брака. В отношениях у пары родилась дочь, которую назвали Пелагеей. Известно, что инициатором развода был супруг исполнительницы.
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