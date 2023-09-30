Российская певица Наталия Власова, исполнительница хита "Я у твоих ног" призналась, что в молодости крепко дружила с другой певицей, коллегой по сцене Еленой Ваенгой. Они познакомились в училище в Ленинграде, но однажды их дороги разошлись.
Так, артистка стала участницей шоу "Секрет на миллион", в котором и раскрыла причину ссоры с лучшей подругой. Оказалось, что Ваенга не смогла справиться с возросшей популярностью Власовой после выхода хита "Я у твоих ног".
"Она когда услышала песню, говорит: "Куплеты такие необычные, а припевы — так себе". Но я видела, что она часто ее слушала, я понимала, что, наверное, в глубине души больше нравится, чем не нравится. После этого Лена постепенно стала из моей жизни пропадать, у нас было несколько выступлений, но всегда что-то происходило, она ни на одно выступление не пришла", — начала рассказ Наталия.
Позднее ее пригласил в Москву продюсер Сергей Кальварский, о чем она сразу же сообщила своей подруге. В итоге больше с Еленой они не общались и долгое время не виделись.
"Я долго думала, что там что-то семейное, поэтому она не выходит на связь. Только через полгода до меня дошло, что это в принципе ее решение — мы больше не общаемся. Года через три она мне неожиданно позвонила и сказала: "Прости, Натаха, жаба задушила", — раскрыла подробности певица.
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