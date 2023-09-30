38-летняя Екатерина Варнава: "Моя мама - приверженница всего старого"

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StarHit пишет, что в шоу "Позавчерашние новости" Екатерина отметила, что ее мама с теплотой вспоминает ее бывшего избранника Дмитрия Хрустлева и до сих пор использует его подаренный мобильный телефон. Она рассказала, что пыталась подарить маме три айфона, но ее мама предпочитает пользоваться старым.

Фото: Личный аккаунт Екатерины Варнавы в Instagram

"Я подарила ей три айфона. В последний раз она сказала: Мне Митя Хрусталев телефон подарил. Помните Nokia? Я, когда прихожу домой к маме смотрю на это все и понимаю: ну накопительство!" — делилась Варнава.

Помимо этого, Екатерина Варнава обсудила романтические отношения между американскими звездами Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Екатерина заметила, что Кайли визуально больше Тимоти и Варнава считает Кайти достаточно крупной. По мнению звезды "Comedy Woman" Кайли, возможно тоже соблазнила актера Тимати Шаламе, прямо как Екатерина в свое время соблазнила Дмитрия Хрусталева.

В отношении своего расставания с Хрусталевым, Варнава отметила, что они разошлись мирно и продолжают поддерживать теплые отношения, сотрудничая в рамках телешоу.

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