Дима Билан выгнал из шоу "Голос. Уже не дети" победительницу первого сезона Алису Кожикину

Певец и член жюри шоу "Голос. Уже не дети" Дима Билан исключил из соревнования победительницу первого сезона детского "Голоса" Алису Кожикину, сообщает Газета.Ru.
На этапе поединков, где участников объединяют в пары и выбирается только один после совместного выступления, Билан решил сопоставить Кожикину с Ренатой Таировой. Кожикина исполнила хит Полины Гагариной "Шагай", однако на втором куплете начала испытывать трудности. Это не осталось незамеченным у членов жюри.
"В начале все шло хорошо, но мы здесь не для того, чтобы копировать кого-то, мы учимся, но при этом вырабатываем свой стиль", — отметила певица Полина Гагарина.
Ее соперница представила песню "Kissing you", ее выступление понравилось как членам жюри, так и зрителям. Когда пришло время принимать решение, Билан, не раздумывая долго, отдал свой голос в пользу Таировой.
"Я готовила этот момент лет десять. Сейчас я абсолютно не обижаюсь ни на кого. Я даже рада, потому что участие в проекте — это большой стресс для меня. Однако я рада стоять на сцене, ведь это ценный опыт. И отлично, что появилась возможность осознанно поработать здесь. Это был для меня выход из зоны комфорта", — прокомментировала Кожикина.
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