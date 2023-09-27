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Актриса Анна Михалкова пришла на премьеру фильма с детьми сестры от Гигинеишвили

1:13
Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Михалкова появилась на премьере фильма Игоря Волошина "Повелитель ветра" в компании своей дочери и двух племянников — детей сестры Надежды и режиссёра Резо Гигинеишвили. Фотоснимки опубликовал журнал Woman.ru.

Актриса Анна Михалкова пришла на премьеру фильма с детьми сестры от Гигинеишвили
Фото: prt scr youtube.com/ещёнепознер

Нина и Иван пришли поддержать свою тётю, которая сыграла супругу Федора Конюхова в новой кинокартине. Никого из родителей на премьере не было.

Известно, что Анна Михалкова относится к 12-летней Нине и 10-летнему Ивану как к своим, она часто проводит с ними время и во всём поддерживает.

"Они есть друг у друга и им будет на кого опереться… Я благодарна Наде и Резо за двоюродных брата и сестру Лиды! Это настоящий партизанский отряд!" — написала как-то Анна в личном блоге.

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили смогли остаться друзьями после развода, чтобы вместе воспитывать детей. Однако режиссер не любит говорить о наследниках, дабы уберечь их от лишнего внимания.

Ранее мы писали, что на премьере Федор Конюхов погладил по лысине Федора Бондарчука.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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