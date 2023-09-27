Заработок Максима Галкина* сократился в несколько раз

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* потерял прежнюю популярность в Израиле. Ранее он получал гонорары в размере до 150 тысяч евро за выступление, но в настоящее время его заработок уменьшился в три раза, и он зарабатывает не более 50 евро за один концерт.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"И это закономерно. В Европе даже самые именитые стендап-комики больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб. — Прим. Ред.) за концерт не просят. Поэтому, скорее всего, гонорары Максима будут и дальше падать", — объяснил KP.RU руководитель компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

Что касается самой Аллы Пугачёвой, то она также столкнулась с трудностями в Израиле. Её больше не приглашают на корпоративные мероприятия из-за высоких гонораров, которые составляют не менее 350 евро за выступление. Однако ни один миллионер в Израиле не готов заплатить такую сумму. В то время как её бизнес, который она имела в России, остаётся при ней, предоставляя ей финансовую поддержку. Галкин*, напротив, закрыл все свои ИП в России.

Напомним, что Пугачёва вместе с мужем покинула Россию практически сразу после начала спецоперации, и в настоящее время они проживают в Израиле.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин* про "Красную шапочку"