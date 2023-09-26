Уехавшие из России Рената Литвинова и певица Земфира* вместе жили в Париже. Однако теперь дамы поссорились. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источник в Париже.
По словам собеседника издания, более страдающая сторона сегодня в плане отношений, похоже Рената. Она сложно переживает изменение статуса отношений с Земфирой*.
Источник отметил, что изменения в отношениях не являются результатом каких-то новых вспыхнувших чувств.
"Нет, просто проходит время, оно все упрощает и порой обесценивает. То, что вчера была заманчивым и ярким, сегодня становится неинтересным", — пояснил он.
По его словам, главной причиной ссоры стало то, что Литвинова эмоциональная, очень нежная женщина, ей требуется много внимания, заботы. А Земфира*, видимо, сильно ушла в творчество.
*признана в РФ иностранным агентом.
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