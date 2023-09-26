Источник в Париже назвал главную причину ссоры Ренаты Литвиновой и Земфиры*

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавшие из России Рената Литвинова и певица Земфира* вместе жили в Париже. Однако теперь дамы поссорились. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источник в Париже.

Фото: instagram.com/ katya_novik88

По словам собеседника издания, более страдающая сторона сегодня в плане отношений, похоже Рената. Она сложно переживает изменение статуса отношений с Земфирой*.

Источник отметил, что изменения в отношениях не являются результатом каких-то новых вспыхнувших чувств.

"Нет, просто проходит время, оно все упрощает и порой обесценивает. То, что вчера была заманчивым и ярким, сегодня становится неинтересным", — пояснил он.

По его словам, главной причиной ссоры стало то, что Литвинова эмоциональная, очень нежная женщина, ей требуется много внимания, заботы. А Земфира*, видимо, сильно ушла в творчество.

*признана в РФ иностранным агентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.