Телеведущий Отар Кушанашвили объяснил алкоголизмом ссору Земфиры* и Литвиновой

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальный журналист Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу "Каково" прокомментировал новость о ссоре между Ренатой Литвиновой и Земфирой. Блогер предположил, что могли стать проблемы певицы с алкоголем.

Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

Кушанашвили заявил, что конфликт певицы и актрисы связан с недавним скандалом после концерта Земфиры в Казахстане. Тогда в Сети появились снимки с разгромленной гримеркой, которую оставила после себя артистка.

"Земфира из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?! Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту. Потом не надо удивляться, что рассказы про твой характер долетели до Рио-де-Жанейро. Хватит бухать, завязывай!" — посмеялся Кушанашвили.

Напомним, что ранее в Сети появилось сообщение о ссоре Земфиры и Литвиновой, который являются давними подругами. Журналисты сделали такой вывод, поскольку артистки отписались друг от друга в соцсетях, а Рената публично не поздравила свою подругу с днем рождения.

*признана в РФ иностранным агентом.

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