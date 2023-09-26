Опубликовано последнее видео с покойным актёром Вячеславом Гришечкиным

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

16 сентября умер актёр Вячеслав Гришечкин, известного зрителям по роли замполита в популярном сериале "Солдаты". Телеведущий Андрей Малахов в своём шоу "Малахов" на телеканале "Россия 1" решил прояснить обстоятельства гибели этого артиста. В студии передачи гости поделились информацией о последних днях жизни знаменитости.

Одним из ключевых моментов этой истории стало видео, которое Гришечкин записал за несколько дней до своей смерти для бывшей возлюбленной Дианы Бичаровой. Эта женщина, когда-то оставившая актёра и заключившая брак с другим мужчиной, стала центром внимания. В эфире программы было показано видео, в котором актёр обращается к своей бывшей партнёрше.

"Жалко, жалко, что мы расстались. Рад, что у тебя появилась бурная и правильная жизнь. Люби не так, как меня, а больше, сильнее и ярче", — сказал Гришечкин.

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