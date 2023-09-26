Блогер Анастасия Ивлеева начала отношения с манекенщиком Борисом Махмуровым

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева начала новый роман. По информации портала "КП", новым избранником российской звезды стал манекенщик Борис Махмуров.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

З2-летняя Ивлеева после расставания с рэпером Элджеем долгое время оставалась одна. Однако недавно в Сети появились сообщения, что звезда соцсетей встречается с 21-летней моделью. Известно, что молодой человек родился в Москве в интеллигентной семье, а сейчас учится в Финансовом университете при Правительстве РФ.

По информации журналистов, Борис работает моделью и зарабатывает благодаря своей внешности порядка 200 тысяч рублей в месяц. При этом известно, что Анастасия зарабатывает больше 20 миллионов ежемесячно.

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что за три месяца смогла сбросить 14 килограмм.

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