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Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию

1:42
Шоу-бизнес

Приемный отец Дани Милохина, который стал известным блогером, выразил обеспокоенность тем, что его подвергают травле. Это произошло после того, как Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, потребовала призвать Милохина в армию, обвинив его в русофобских заявлениях. Дмитрий Тюленев рассказал, что ему вручали повестку в военкомат "аж трое участковых", хотя сами полицейские понимают абсурдность ситуации, но не могут ничего изменить.

Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию
Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Кроме того, мэрия Анапы выразила намерение снести два дома Тюленева из-за нарушений в использовании земельного участка. Тюленев утверждает, что его дом уже состоит на кадастровом учете и существует акт проверки участка за 2019 год, который не выявил нарушений, сообщает Юга.ру. Тем не менее, власти теперь утверждают обратное. Вместе с женой, Тюленев воспитывает восемь детей, включая братьев Милохиных, и заявил, что закрытие их магазина, который был их единственным нормальным источником дохода, усугубило их ситуацию.

Пресс-служба мэрии Анапы подтвердила, что участок Тюленева используется не по назначению, и строительство дома, хозпостройки и магазина нарушило градостроительные нормы. Администрация обратилась в суд с исковым заявлением о приведении в соответствие с разрешением на индивидуальное жилищное строительство, сносе самовольной постройки и освобождении территории общего пользования. Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.

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Приемный отец Дани Милохина пожаловался на травлю со стороны властей
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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