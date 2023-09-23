Перечислены артисты, которые остались в РФ и повысили стоимость выступлений

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После отъезда из России некоторых артистов повысился спрос на других знаменитостей. Выросла и стоимость их выступлений. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

Ранее концерт рэп-исполнителя Басты оценивался в 5,5 миллиона рублей, но сейчас его гонорар составляет от шести до восьми миллионов.

Российская певица Юлия Zivert ранее выступала на частных мероприятиях за один миллион рублей, но теперь стоимость поднялась до четырёх миллионов.

Выступление певца Леонида Агутина ранее обходилось в два миллиона рублей, но теперь его гонорар вырос в два раза и составляет пять миллионов рублей. Концерт Димы Билана, который ранее стоил четыре миллиона, теперь оценивается в 5,4 миллиона.

Самое существенное повышение гонорара замечено у артистки Полины Гагариной. Ранее её выступления стоили четыре миллиона рублей, но сейчас её гонорар составляет девять миллионов. Согласно данным издания, в прошлом году Гагарина выступала на Михайловской набережной в Новосибирске в честь 85-летия Новосибирской области. Тогда организатор мероприятия заплатил 8,9 миллиона рублей, из которых семь пошли на гонорар певицы, а 1,9 миллиона были потрачены на организацию её приезда и создание комфортных условий.

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