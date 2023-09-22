Телеведущая Ольга Шелест отправилась жить в США после начала СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Шелест в прошлом году без объяснения причин разорвала все контракты, которые у нее были на российском телевидении, и уехала с семьей жить в США. О том, чем занимается ведущая, узнали журналисты NEWS. RU.

Фото: uhd.name

Актриса не озвучивает своих взглядов по поводу проводимой спецоперации на Украине, также она не раскрывает своего местоположения. В своем блоге она публикует максимально нейтральный контент из повседневной жизни. Однако, источник "КП" сообщил, что вся семья отправилась в Америку, так как они все хорошо знают язык.

Напомним, Ольга Шелест воспитывает двоих дочерей от супруга Алексея Тишкина, которых родила в США. Таким образом, обе наследницы имеют двойное гражданство.

На вопросы подписчиков о возвращении в Россию телеведущая предпочитает не отвечать.

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