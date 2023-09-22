Певец Филипп Киркоров признался, что не одинок и очень счастлив

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объявил, что в его жизни появился особый человек, и теперь для него семья стоит на первом месте, а не концерты. Артист подчеркнул, что он очень привязан к своему дому и высоко ценит тишину и уют в нем.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

"Я больше не одинок. Я люблю и любим. Хотя я не хочу называть имена, это личное… Но я счастлив в настоящее время. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то есть семья, и я наслаждаюсь любовью и счастьем", — сказал Киркоров в интервью kp.ru.

Издание отмечает, что Киркоров поделился информацией о своих отношениях во время съёмок нового фильма "Ёлки-10". Некоторые сцены этой киноленты были сняты в загородном доме певца. Важно отметить, что в фильме также сыграет отец артиста Бедрос Киркоров.

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