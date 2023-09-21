Футболист Федор Смолов и блогер Карина Истомина впервые станут родителями

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что сегодня о беременности сообщила 29-летняя диджей и блогер Карина Истомина - супруга футболиста Федора Смолова. Эта новость об их предстоящем родительстве получила много положительных отзывов от пользователей соцсетей.

Фото: Личный аккаунт Карины Истоминой в Instagram

«Делюсь радостным событием нашей семьи», — написала 29-летняя Карина.

Отношения молодых людей развивались стремительно, 5 июня этого года Карина и Федор поженились — Карина взяла фамилию мужа.

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