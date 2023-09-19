Наследник Зайцева: меня пытались убить из-за имущества

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бодибилдер Эдуард Кривенко, который является наследником покойного модельера Вячеслава Зайцева, заявил, что его пытались отравить из-за имущества, оставленного кутюрье. Это заявление он сделал во время выступления в телепрограмме "Малахов" на канале "Россия 1".

Фото: openverse

Кривенко объяснил, что после тренировки он начал чувствовать недомогание, испытывая такие симптомы, как озноб, тошнота и спазмы в желудке. Сначала он подумал, что это может быть из-за чего-то, что он съел, но в конце концов понял, что его, возможно, намеренно отравили. Он заявил: "Если я умру, похороните меня рядом с моим другом Вячеславом Зайцевым. А потом перезахоронить вместе."

Однако важно отметить, что Кривенко не представил никаких конкретных доказательств в поддержку своего утверждения о том, что кто-то намеренно отравил его.

Несмотря на опасения по поводу состояния здоровья, Кривенко подчеркнул, что он не намерен вступать во владение поместьем Зайцева, а скорее хочет продолжить работу известного модельера. Он выразил желание, чтобы бренд Зайцева сохранился, и посетовал на разрушение фабрики, где Зайцев работал и жил.

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Объявился новый наследник имущества Вячеслава Зайцева