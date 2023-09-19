Тиктокера Даню Милохина по заявлению военкомата города Анапы объявили в розыск.
Однако буквально неделю назад блогер спешно улетел из Российской Федерации в Дубай. Кстати, в Москве он пробыл совсем немного, и вынужден был бежать из страны после разговоров о том, что его отправят служить "срочную", которую он в своё время так и не отслужил.
В своё время тиктокер бежал из РФ, продолжая из-за рубежа поливать страну грязью. Пожил в Казахстане, Эмиратах, Соединённых Штатах. В последнее время кочевал по домам друзей, ведь с заработками там у Милохина не сложилось. Причём он как-то на камеру даже сжёг свой паспорт гражданина Российской Федерации.
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