Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тиктокера Даню Милохина по заявлению военкомата города Анапы объявили в розыск.

Фото: Личный аккаунт Дани Милохина в Instagram

Однако буквально неделю назад блогер спешно улетел из Российской Федерации в Дубай. Кстати, в Москве он пробыл совсем немного, и вынужден был бежать из страны после разговоров о том, что его отправят служить "срочную", которую он в своё время так и не отслужил.

В своё время тиктокер бежал из РФ, продолжая из-за рубежа поливать страну грязью. Пожил в Казахстане, Эмиратах, Соединённых Штатах. В последнее время кочевал по домам друзей, ведь с заработками там у Милохина не сложилось. Причём он как-то на камеру даже сжёг свой паспорт гражданина Российской Федерации.

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