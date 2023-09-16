Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умер муж Пахмутовой — поэт-песенник Добронравов: до последнего боролся с тяжёлой болезнью
Галущенко объявил о наращивании производство урана против России
Бой у Берховки: ВСУ попытались прорвать фланг Артёмовска и завалили своими трупами
Экс-советник Кучмы Олег Соскин: через два-три года украинский мужчина станет крайне редким явлением
Почему ВС РФ не могут разбомбить самолёты ВСУ с ракетами Storm Shadow
В Волгограде ранены двое участников массового уличного боя
Shot: туристы в Сочи "прокляли" женщину, арендовавшую целый пляж
Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ
Президент Украины Зеленский и украинские олигархи оплатят восстановление Крыма

Известный британский актер и комик Расселл Брэнд обвинен в изнасилованиях

Шоу-бизнес

Британский актер и комик Рассел Брэнд, известный своим браком с певицей Кэти Перри с 2010 по 2011 год, столкнулся с обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Газета Sunday Times и четвертый канал британского телевидения опубликовали материалы, содержащие показания четырех женщин, обвиняющих Брэнда в подобном проступке. Сообщается, что предполагаемые инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Сообщается, что одному из обвинителей в начале их отношений было 16 лет.

Известный британский актер и комик Расселл Брэнд обвинен в изнасилованиях
Фото: openverse

В ответ на эти обвинения Рассел Брэнд яростно опроверг их на своем канале YouTube, назвав их ложными и частью целенаправленной атаки доминирующих СМИ в стране. Брэнд был ярым критиком средств массовой информации, обвиняя их в искажении фактов и пропаганде конформизма. Признавая свою прошлую борьбу с распущенностью и зависимостью, он настаивает на том, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров. Кроме того, некоторые из бывших компаньонов Брэнда обвинили его в эмоциональном насилии и желании контролировать их действия.

Кэролайн Диннедж, председатель комитета британского правительства по культуре, СМИ и спорту, выразила намерение внимательно следить за действиями британских СМИ, с которыми Бренд сотрудничал в те годы, когда могли произойти предполагаемые преступления. Брэнд ранее работал на Четвертом канале, MTV и двух радиостанциях BBC, а также в течение многих лет участвовал в различных британских реалити-шоу и ток-шоу для взрослых.

В настоящее время, в дополнение к своей стендап-комедии и работе в кино, Рассел Брэнд ведет социальный и политический канал на YouTube с 6,6 миллионами подписчиков. Недавними гостями на его канале были телеведущий Такер Карлсон и писатель Джордан Питерсон. Бренд столкнулся с критикой со стороны британских СМИ за то, что разделял взгляды сторонников бывшего президента США Дональда Трампа из так называемых альтернативных правых, а также за пропаганду теорий заговора, связанных с вакцинами против COVID-19.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова

Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.

Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"
Композитор Владимир Киселёв назвал Олега Газманова "инвалидом-композитором"
"Инвалид-композитор" Газманов предложил написать хит Владимиру Киселёву
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Директор Гришечкина озвучил главную причину смерти
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Умерший актёр из сериала "Солдаты" зимой попадал в больницу с инфарктом
"Уральский Рэмбо" сбежал из украинского плена по минному полю
Россия наносит долгожданный удар, чтобы взять Харьков
Россия наносит долгожданный удар, чтобы взять Харьков
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Олег Соскин: через два-три года украинский мужчина станет крайне редким явлением
Почему ВС РФ не могут разбомбить самолёты ВСУ с ракетами Storm Shadow
В Волгограде ранены двое участников массового уличного боя
Shot: туристы в Сочи "прокляли" женщину, арендовавшую целый пляж
Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ
Президент Украины Зеленский и украинские олигархи оплатят восстановление Крыма
В Воронежской области при взрыве гранаты погибли три человека
Российский танкист Широков выманил из укрытия и уничтожил танк ВС Украины
ВСУ в некоторых районах начали использовать лошадей для перевозки грузов
Макаревич* дает советы киевскому режиму, как действовать против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников