Известный британский актер и комик Расселл Брэнд обвинен в изнасилованиях

Британский актер и комик Рассел Брэнд, известный своим браком с певицей Кэти Перри с 2010 по 2011 год, столкнулся с обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Газета Sunday Times и четвертый канал британского телевидения опубликовали материалы, содержащие показания четырех женщин, обвиняющих Брэнда в подобном проступке. Сообщается, что предполагаемые инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Сообщается, что одному из обвинителей в начале их отношений было 16 лет.

Фото: openverse

В ответ на эти обвинения Рассел Брэнд яростно опроверг их на своем канале YouTube, назвав их ложными и частью целенаправленной атаки доминирующих СМИ в стране. Брэнд был ярым критиком средств массовой информации, обвиняя их в искажении фактов и пропаганде конформизма. Признавая свою прошлую борьбу с распущенностью и зависимостью, он настаивает на том, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров. Кроме того, некоторые из бывших компаньонов Брэнда обвинили его в эмоциональном насилии и желании контролировать их действия.

Кэролайн Диннедж, председатель комитета британского правительства по культуре, СМИ и спорту, выразила намерение внимательно следить за действиями британских СМИ, с которыми Бренд сотрудничал в те годы, когда могли произойти предполагаемые преступления. Брэнд ранее работал на Четвертом канале, MTV и двух радиостанциях BBC, а также в течение многих лет участвовал в различных британских реалити-шоу и ток-шоу для взрослых.

В настоящее время, в дополнение к своей стендап-комедии и работе в кино, Рассел Брэнд ведет социальный и политический канал на YouTube с 6,6 миллионами подписчиков. Недавними гостями на его канале были телеведущий Такер Карлсон и писатель Джордан Питерсон. Бренд столкнулся с критикой со стороны британских СМИ за то, что разделял взгляды сторонников бывшего президента США Дональда Трампа из так называемых альтернативных правых, а также за пропаганду теорий заговора, связанных с вакцинами против COVID-19.

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