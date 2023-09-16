Гоген: умерший актёр Гришечкин пил беспробудно и спал на лавочках

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В последнее время звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин совсем сломался. У него не было ролей и постоянного заработка. О последних днях жизни заслуженного артиста РФ рассказал Гоген в беседе с "МК".

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

По его словам, актёр поругался со многими близкими друзьями и совсем закрылся. Он всё больше времени проводил с незнакомыми компаниями, которые наливали по старой памяти герою любимого сериала.

"Пил он в последнее время, на мой взгляд, просто беспробудно. Отсюда и возникли проблемы с сердцем", — заявил собеседник издания.

По мнению Гогена, Гришечкин вёл последние годы "совершенно непотребный" образ жизни: спал на остановках после клубов и баров.

"Я несколько раз видел это лично своими глазами. Как-то еду по Садовому, смотрю, Слава на лавочке спит. Я был в ужасе. Разбудил его, говорю, езжай домой", — заключил шоумен.

Ранее коллега Гришечкина Владислав Тюльпанов рассказал о личной трагедии умершего на 62-м году жизни актёра, отметив, что он пережил огромный стресс.

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Скончался звезда сериала Солдаты, Российский Актер Вячеслав Гришечкин...