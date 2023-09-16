Коллега Гришечкина рассказал о личной трагедии актёра: пережил огромный стресс

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Коллега скончавшегося от инфаркта на 62-м году жизни заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина общественный деятель Владислав Тюльпанов рассказал о том, что в последнее время у звезды сериала "Солдаты" был очень непростой период.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

По словам Тюльпанова, они с Гришечкиным познакомились на съёмках одной телевизионной программы много лет назад. И после того, как стали общаться, Вячеслав признавался, что у него проблемы с деньгами: почти не было съёмок, иногда он участвовал в ток-шоу.

И на телевидение его приглашать в последнее время перестали после громкого скандала. Он не приехал в последний момент, подставив всю группу, заметил коллега в беседе с "МК".

"Я думаю, что сгубил его сильный стресс, который он пережил перед смертью. Об этом мало кто знает. У Славы был близкий друг — актёр, с которым они проводили много времени вместе. Но тот неожиданно умер в начале года", — продолжил собеседник издания.

По его мнению, уход друга от коронавируса стал настоящим ударом для Гришечкина. После этого он ещё больше стал выпивать, но такие увлечения уже не проходят бесследно в его возрасте и имеющихся проблемах с сердцем, заключил Владислав.

Ранее директор Гришечкина Максим назвал главную причину смерти артиста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Киношоу». Кинопробы Вячеслава Гришечкина