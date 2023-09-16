Коллега скончавшегося от инфаркта на 62-м году жизни заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина общественный деятель Владислав Тюльпанов рассказал о том, что в последнее время у звезды сериала "Солдаты" был очень непростой период.
По словам Тюльпанова, они с Гришечкиным познакомились на съёмках одной телевизионной программы много лет назад. И после того, как стали общаться, Вячеслав признавался, что у него проблемы с деньгами: почти не было съёмок, иногда он участвовал в ток-шоу.
И на телевидение его приглашать в последнее время перестали после громкого скандала. Он не приехал в последний момент, подставив всю группу, заметил коллега в беседе с "МК".
"Я думаю, что сгубил его сильный стресс, который он пережил перед смертью. Об этом мало кто знает. У Славы был близкий друг — актёр, с которым они проводили много времени вместе. Но тот неожиданно умер в начале года", — продолжил собеседник издания.
По его мнению, уход друга от коронавируса стал настоящим ударом для Гришечкина. После этого он ещё больше стал выпивать, но такие увлечения уже не проходят бесследно в его возрасте и имеющихся проблемах с сердцем, заключил Владислав.
Ранее директор Гришечкина Максим назвал главную причину смерти артиста.
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